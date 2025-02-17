Kocaeli'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada İki Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bayındırlık Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. kontrolündeki 19 BF 824 plakalı Toyota marka otomobil ile Y.İ. hakimiyetindeki 41 F 8669 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Ö.A. ile İ.İ. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ