Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Onur B. idaresindeki 14 BK 005 plakalı otomobil, Burak Reis Caddesi'nde Selami Ö. yönetimindeki 41 ANT 385 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa