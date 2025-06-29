Kocaeli'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Kocaeli'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Mersincik Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısında tamir sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki katlı evin çatısında tamir sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mersincik Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısında tamir sırasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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