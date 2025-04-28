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Kocaeli'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Kocaeli'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
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Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, bıçak ve sopalar kullanıldı. Olayda 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, bıçak ve sopalar konuştu. Kavgada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan boş alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla kavga çıktı. Çıkan kavgada H.Y. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla, T.C. bıçaklanarak, İ.E., A.E. ve M.E. ise sopalarla darp edildi. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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