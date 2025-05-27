Kocaeli'de İki Grup Arasında Kavga: Tuğlalar ve Yumruklar Havada Uçuştu

Kocaeli'de İki Grup Arasında Kavga: Tuğlalar ve Yumruklar Havada Uçuştu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tuğlalar ve yumruklar kullanıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı ve güvenlik önlemleri aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tuğla ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Kireç Ocakları mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişi ellerine geçirdikleri tuğlalarla birbirine saldırırken, diğer iki kişi yumruklarla kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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