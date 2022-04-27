20 kişinin içinde bulunduğu otobüs kaza yaptı, şans eseri yaralanan olmadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki tır, içinde 20 yolcunun bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bulunan tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, önünde seyreden C.T. idaresindeki 41 AS 004 plakalı otobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste 20 yolcunun bulunduğu, şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Hasara sebep olan kaza sebebiyle araç kuyruğu oluştu. Otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.