Kocaeli'de Husumetli Kişiler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

KOCAELİ'de husumetli 2 kişi, birbirine bıçakla saldırdı; araya giden 1 kadın dahil toplamda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Y.G. (32), husumetlisi S.G.'nin (28) dükkanına geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı, taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Bu sırada kavgaya müdahale eden bir kadın da bıçakla yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu arada kavgayı duyup, olay yerine gelen taraf yakınları da tartıştı. Gerginlik, polisin müdahalesi sona erdi. (DHA)