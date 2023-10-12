Kocaeli'de Husumetli Arkadaş Tarafından Bıçaklanan Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, sokakta karşılaştığı husumetli arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güven kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de bir kişi, sokakta karşılaştığı husumetli arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güven kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1102 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Rüstemov C., sokakta yürüdüğü esnada aralarında husumet bulunan arkadaşıyla karşılaştı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, Rüstemov'a tekme atarak darp etti. Daha sonra defalarca bacağından bıçakladı. Arkadaşları olaya ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şüpheli şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar da 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genci ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ