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Kocaeli'de Hükümlüler Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi

Kocaeli'de Hükümlüler Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi
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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "tehdit", "hakaret" suçlarından olmak üzere 10 ayrı aranma kaydı bulunan ve 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K., Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. M.K., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. "Kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. (21) ile "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K. (31) de polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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