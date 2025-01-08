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Kocaeli'de Hükümlü Polis Üzerine Aracı Sürdü, Trafik Polisi Yaralandı

Kocaeli'de Hükümlü Polis Üzerine Aracı Sürdü, Trafik Polisi Yaralandı
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Kocaeli'de izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen hükümlü, trafik polislerine 'dur' ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine sürdü. Olayda bir trafik polisi hafif yaralanırken, şahıs kayıplara karıştı.

Kocaeli'de izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen hükümlü, otomobil ile seyir halinde olduğu sırada ekiplerin "dur" ihtarını uymayıp aracı polisin üzerine sürdü. Olayda 1 trafik polisi hafif şekilde yaralanırken, şahıs ise otomobili bırakıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, 16 KOL 41 plakalı otomobil ile D-100 kara yolu Ankara istikameti Derince geçişinde seyir halinde olan M.A.D., trafik polislerinin "dur" ihtarına uymadı. Ardından şahıs aracını, önünü kesen trafik polislerinin üstüne sürdü. Olayda 1 trafik polisi hafif şekilde yaralanırken, M.A.D. ise kaçmaya devam etti. Kovalamacanın ardından M.A.D., otomobilini İzmit ilçesindeki Şirintepe Mahallesi Çakıl Sokak'ta bırakarak kayıplara karıştı. Yaralı trafik polisi, SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A.D.'nin açık cezaevinden izinli çıktığı, dönmediği için de firari olarak arandığı bildirildi.

Polis, kaçan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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