Kocaeli'de Hizmet Aracı Kazasında 7 Sanığa Ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı servis kazasına ilişkin 7 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, servis sürücüsüne 21 yıl 9 ay, 4 sanığa da ayrı ayrı 13 yıl 4 ay, bir diğer sanığa ise 6 yıl hapis cezası verdi.

Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıok Caddesi'nde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü önce Birsen Giriş (51) isimli yayaya çarpıp ardından takla atarak dere yatağına uçmuştu. Kazanın ardından Mehmet Ö., serviste bulunan 20 kişi ve Birsen Giriş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birsen Giriş, öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Şoförün kanında 3 çeşit uyuşturucu madde çıkmıştı

Sürücü Mehmet Ö., hastanede yapılan tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve sürücü Mehmet Ö'nün öğrenci servisi kullanabilmesi için belgelerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştı. Sanığın kanında ise metamfetamin, amfetamin isimli uyuşturucu maddelere ve narkotik benzeri bir ağrı kesiciye rastlanmıştı. Mahkeme için oluşturulan heyet tarafından, uyarıcı madde etkisi altındaki sürücü Mehmet Ö'nün emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kanaatine varılmıştı. Kazaya karışan midibüsün ikiz plaka olduğu tespit edilmişti.

Servis sürücüsü Mehmet Ö., aracı kiralayan İbrahim A., araç sahibi Muammer A., okul servis firması sahiplerinden Cihat Ö. ve Hamza Ö. ile aracın okul servisi olarak kiralanmasında aracılık yapan Seyfettin D. ve okul müdürü Zafer Ali Y. hakkında dava açılmıştı. Davanın ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda ise servis aracında emniyet kemeri olmadığı bilgisine yer verilmişti.

"Susmamın sebebi çocukların ölümünden dolayıdır, çok üzüntülüyüm"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Gebze 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları ve öğrencilerin aileleri hazır bulunurken, sanık Mehmet Ö. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Ö., "11 celsedir susuyorum, aslında konuşmam lazım. Susmamın sebebi çocukların ölümünden dolayıdır, çok üzüntülüyüm. Böyle olmaması lazımdı. Frenler tutmadığı için kaza oldu. Keşke ben ölseydim de çocuklara bir şey olmasaydı. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Servis sürücüsüne 21 yıl 9 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti avukatların ve sanığın son sözünün ardından kararını açıkladı. Heyet, servis sürücüsü tutuklu sanık Mehmet Ö'ye 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca bilinçli taksir ve asli kusurlu olarak Mehmet Ö'nün kazaya sebebiyet verme suçundan D1 sınıfı sürücü belgesine 3 yıl süre ile geri alındı.

Sanıklara ceza yağdı

Aracın okul servisi olarak kiralanmasında aracılık yapan Seyfettin D., servis şirketi sahipleri Cihat Ö. ve Hamza Ö. ile aracı sahibinden kiralayan İbrahim A., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan asli kusurlu bulundu. Bunun üzerine 4 sanığa da ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Okul müdürü Zafer Ali Y. hakkında 6 yıl hapis cezası verilirken araç sahibi Muammer A. ise üzerine atılı suçta kusuru bulunmaması sebebiyle beraat etti. - KOCAELİ