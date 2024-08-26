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Kocaeli'de hızlı giden motosikletin kaza yapması sonucu genç kız ağır yaralandı

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Kocaeli'de trafiğe kapalı alanda hızlı giden bir motosikletin kaza yapması sonucu Dilan A. isimli genç kız ağır yaralandı. Kaza sonucunda kızın kolu ve parmakları kopma aşamasına geldi ve ameliyat edilerek kurtarılmaya çalışıldı.

Kocaeli'de trafiğe kapalı alanda hızlı giden motosiklet kaza yaptı. Motosiklette bulunan Dilan A. metrelerce sürüklendi. Meydana gelen feci kazada genç kızın kolu ve parmakları kopma aşamasına geldi. Dilan A. kolunun ve parmaklarının kurtarılması için ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre yarış yaptıkları iddia edilen motosikletli grup kazaya karıştı. Metrelerce sürüklenen motosikletteki Dilan A. feci şekilde yaralandı. Kızın kolu ve parmakları kopma aşamasına geldi. Kazayı gören arkadaşları hemen yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın ameliyata alındığı, kolunun ve parmaklarının kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Ameliyat 3-sayfa kocaeli Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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