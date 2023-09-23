Kocaeli'de Hırsızlık Yapan Kadın Suçüstü Yakalandı

Kocaeli'de 6 farklı suç kaydı bulunan bir kadın, marketten kaşar, bulaşık tableti ve saat çalarken suçüstü yakalandı. Kadının üzerinde yapılan aramada ayrıca 20 bin TL ile 20 uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın serbest bırakıldı.

Kocaeli'de 6 farklı suç kaydı bulunan kadın, marketten kaşar, bulaşık tableti ve saat çalarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül tarihinde İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Yürüyüş Yolunda bulunan bir zincir markette hırsızlık yapan kadın Z.B. suçüstü yakalandı. Alışveriş bahanesiyle markete giren Z.B.(37) çaldıkları ürünleri kıyafetlerinin ve çantanın içine sakladı. Durumu fark eden market çalışanı polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kadının üstünde yaptığı arama neticesinde kaşar, kol saati ve 11 paket bulaşık tableti buldu. Gözaltına alınan Z.B. iadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hırsızlık ve uyuşturucu gibi 6 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen kadının üzerinden ayrıca 20 bin TL ile 20 uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından kadın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KOCAELİ