Kocaeli'de Hırsızlık ve Sahtecilik Yapan Üç Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan ve sahte belge düzenleyen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Ekim tarihinde İzmit ilçesinde meydana gelen "mala zarar verme", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "resmi belgede sahtecilik" olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın failleri oldukları tespit edilen Ç.G., Y.G. ve O.A. isimli 3 şüpheli dün yakalandı. Olay kapsamında iş yerinden çalınan araç, ruhsat sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ