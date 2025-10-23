Haberler

Kocaeli'de Hırsızlık ve Sahtecilik Yapan Üç Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Hırsızlık ve Sahtecilik Yapan Üç Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan ve sahte belge düzenleyen üç şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili iş yerinden çalınan araç, ruhsat sahibine teslim edildi.

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan ve sahte belge düzenleyen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Ekim tarihinde İzmit ilçesinde meydana gelen "mala zarar verme", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "resmi belgede sahtecilik" olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın failleri oldukları tespit edilen Ç.G., Y.G. ve O.A. isimli 3 şüpheli dün yakalandı. Olay kapsamında iş yerinden çalınan araç, ruhsat sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım

"Savcıya söylediklerini anlatınca çatal fırlattım"
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım

"Savcıya söylediklerini anlatınca çatal fırlattım"
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Louvre soygununda kullanılan vinci paylaştılar: Mücevherlerinizi sessizce taşır

Soygunda kullanılan vinci paylaştılar! Reklama düştükleri not bomba
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.