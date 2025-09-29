Kocaeli'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kocaeli'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.A., düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.A. (36), düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
