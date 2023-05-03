Kocaeli'de HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 5 şüpheliye gözaltı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nin propagandasını yaptığı tespit edilen HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nin propagandasını yaptığı tespit edilen HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y.'nin de bulunduğu 5 şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti. Bugün yapılan eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. - KOCAELİ