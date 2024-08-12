Kocaeli'de Hayalet Ekran Hırsızları Suçüstü Yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'den 9 farklı otomobilden hayalet ekranları çalan ve lüks otomobil sahiplerinin kabusu olan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Kartepe ilçelerinde 9 farklı otomobilden tanesi yaklaşık 60 bin lira değerinde olan hayalet ekranları çalan hırsızlar, adeta otomobil sahiplerinin kabusu oldu. Hırsızlık olayları üzerien harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri zanlıları takibe aldı. Son olarak İzmit'te hırsızlık olayına karışan 2 zanlı, polis ekiplerinin çalışmaları neticesi suçüstü yakalandı. Sürücülerin kabusu olan E.D. ve yaşı küçük olan F.B. isimli şüpheliler, çaldıkları 3 adet hayalet gösterge, göstergeleri sökmek için kullanılan aparatlar ve 2 çift eldivenle birlikte yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ