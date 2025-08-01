Kocaeli'de Hareketsiz Bulunan Adam Kurtarıldı

Kocaeli'de Hareketsiz Bulunan Adam Kurtarıldı
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İzmit'te deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi, yapılan ihbar üzerine deniz polisi tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşların denizin üzerinde bir insanın hareketsiz durduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Deniz polisi tarafından kurtarılan şahsın suya neden ve nasıl girdiği henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marina açıklarında bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen deniz polisi, şahsı sudan çıkardı. Kıyıya çıkarılan ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan kişinin Ü.M. (47) olduğu tespit edildi. Şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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