Kocaeli'de hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Kocaeli'de haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "çocuğu kasten öldürmek" ve "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlarından 14 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan S.Ö. (29) operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklandı. "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan B.T. (41), Ö.G. (41), B.Ç. (45) ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K. da yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - KOCAELİ