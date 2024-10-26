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Kocaeli'de Halk Otobüsü Duvara Çarptı: Yaralı Yok

Kocaeli'de Halk Otobüsü Duvara Çarptı: Yaralı Yok
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Kocaeli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel halk otobüsü bir duvara çarptı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi ve polis inceleme başlattı.

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 41 J 0300 plakalı özel halk otobüsü duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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