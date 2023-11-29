Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'de aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. (60), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kocaeli Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title