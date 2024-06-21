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Kocaeli'de Hafta Sonu Tüm Plajlarda Denize Girmek Yasaklandı

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Kocaeli'de hafta sonu beklenen olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda vatandaşların denize girmemeleri önemle rica edildi.

Kocaeli'de hafta sonu beklenen olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Olumsuz deniz şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı hafta sonu deniz yasağıyla ilgili duyuru yaptı. Kandıra Kaymakamlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cumartesi ve pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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