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Kocaeli'de Hafriyat Kamyonuyla Çarpışan Otomobil İstinat Duvarından Uçtu: 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen feci kazada, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil takla atarak 15 metrelik istinat duvarından uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışarak takla atan otomobil, 15 metrelik istinat duvarından uçtu. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ne bağlanan ve henüz resmen açılmayan Kaşkaldere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AKB 337 plakalı otomobil, Ş.Ç. idaresindeki 41 AOY 086 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Hızını alamayan otomobil, takla atarak 15 metrelik istinat duvarından uçtu. Kazanın şiddetiyle ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yaralılar araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil hurdaya dönerken, polis olaya ilişkin kamyon sürücüsünün ifadesini almak üzere karakola götürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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