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Kocaeli'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen feci kazada, devrilen hafriyat kamyonu bariyerleri kırarak yeşillik alana düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

75 metre sürüklenen hafriyat kamyonu yeşillik alana devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devrildikten sonra 75 metre sürüklenen hafriyat kamyonu bariyerleri kırarak yeşillik alana düştü. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacı Osman Mahallesi Nihat Adsız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağıya inen Ogün Topçu idaresindeki plakalı 41 AKS 814 Mercedes marka mıcır yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. 75 metre sürüklenen kamyon yol kenarındaki bariyerleri kırdı. Kamyon 10 metreden yeşillik alana düşerek durabildi. Sürücü Ogün Topçu ve Y.K. isimli yolcu kamyonda sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma operasyonu 4 saat sürdü

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı alandan çıkartılan Y.K. ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kamyonun altında kalan sürücü Ogün Topçu'yu kurtarmak için çalışma başlatıldı. 4 saatin ardından vinç vasıtasıyla kaldırılan kamyonun altından, Ogün Topçu'u çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Ogün Topçu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Topçu'nun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili incelme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez Olay Acil Durum Trafik Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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