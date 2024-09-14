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Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki hafif ticari araç ani bir yangın ile alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, araç tamamen yanarak hurda haline geldi. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesi yangının daha büyük bir felakete dönüşmesini önledi.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halinde olan hafif ticari araç, alev topuna döndü. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, TEM Otoyolu Derince geçişi Ankara istikametinde seyir halinde giden hafif ticari araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla seyir halinde olan E.E., yakıt kokusu alması üzerine aracı yol kenarına çekti. Sürücünün inmesiyle araç alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı söndürdü. Araçtan geriye iskeleti kaldı. Yangın sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye kocaeli

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