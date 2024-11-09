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Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Kazası: 4 Yaralı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen hafif ticari araç kazasında 4 kişi yaralandı. Araç kontrolünü kaybederek yan yattı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Dilovası ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yolda yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yol kenarına alınmasıyla trafik normal seyrine döndü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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