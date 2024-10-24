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Kocaeli'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi 309. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö hakimiyetindeki 41 AKP 528 plakalı Dacia marka hafif ticari araç ile A.T. idaresindeki 41 AUY 6382 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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