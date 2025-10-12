Haberler

Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı

Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, sınır illerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan 3 organizatör yakalandı ve tutuklandı. Ekipler, Düzce ve Karabük'te gerçekleştirdiği operasyonlarla Afganistan uyruklu göçmenleri durdurdu.

Sınır illerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan 3 organizatör, Kocaeli polisi tarafından Düzce ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen hareketliliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Sınır illerinden kaçak yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin Kocaeli'ye getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, 11 Ekim tarihinde Düzce'de organize hareketlilik tespit etti. Durdurulan iki araçta 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, araç sürücüleri H.A.D. ve İ.Ş. gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, göçmenleri sınır ilinden Sakarya'ya getiren Azerbaycan plakalı tırda Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tespit edilerek bugün sürücüsü M.A. ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
