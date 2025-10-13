Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 düzensiz göçmen ve yakalanırken, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçıları tarafından Kocaeli'ne düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine Anadolu Otoyolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen M.Ş.Ş. ise, "göçmen kaçakçılığı" (TCK 79) suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - KOCAELİ