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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çalışanlar müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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