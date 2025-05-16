Kocaeli'de Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçundan Bir Kişi Tutuklandı

Kocaeli'de Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçundan Bir Kişi Tutuklandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılanlardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işleyen 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 Mayıs tarihinde Deniz Mahallesi Kanarya Sokak'ta "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçu işlendi. Durumun polise bildirilmesi ile ekipler, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, konuyla alakalı olarak E.K., H.S. ve K.S. isimli 3 şüpheliyi dün yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheliden E.K. ve K.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken H.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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