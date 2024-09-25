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Kocaeli'de Genç İntihar Etti

Kocaeli'de Genç İntihar Etti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 27 yaşındaki Osman Katanalp, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra boş bir dükkanda intihar etti. Olayın ardından gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 27 yaşındaki genç boş dükkanda intihar etti. Gencin kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar ettiği öne sürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki boş dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanda 27 yaşındaki Osman Katanalp iple asılı halde bulundu. Vatandaşlar tarafından ipten kurtarılan genç, olay yerinin 100 metre yakınında bulunan özel hastaneye götürüldü. Osman Katanalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin, kız arkadaşı G.Ö. ile tartıştığı, tartışmanın ardından kız arkadaşının cep telefonunun kendisini engellemesi üzerine öfkelendiği ve intihar ettiği öne sürüldü. G.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa kocaeli Körfez Yaşam

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