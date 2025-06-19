Kocaeli'de Genç Bıçaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki E.K., tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklandı. Olay, amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kentin göbeğinde 17 yaşındaki genç bıçaklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kent meydanında 17 yaşındaki genç, tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklandı. Yaşanan tartışma amatör kamera tarafından görüntülendi.

Olay, saat 23.00 sıralarında kent meydanında meydana geldi. Sık sık kavgaların yaşandığı meydanda iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından 17 yaşındaki E.K. sırtından ve bacağından bıçaklandı. Zanlı olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
Ali Koç'un transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı

Transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Erdoğan'a açık açık soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.