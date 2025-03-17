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Kocaeli'de Gemi İmalat Fabrikasında İşçi 10 Metreden Düştü

Kocaeli'de Gemi İmalat Fabrikasında İşçi 10 Metreden Düştü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki gemi imalat fabrikasında çalışan 30 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek 10 metrelik yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırılırken sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gemi imalat fabrikasında 10 metrelik yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak'ta bulunan gemi imalat fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Hasan B. (30), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten zemine düştü. Olayı gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan B'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hasan B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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