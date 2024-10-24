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Kocaeli'de Gaz Kaçakları Devam Ediyor, Vatandaşlar PALGAZ'a Şikayetçi

Kocaeli'de Gaz Kaçakları Devam Ediyor, Vatandaşlar PALGAZ'a Şikayetçi
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Gebze'de 18 Ekim'de başlayan gaz kaçakları, önceki gün yaşanan patlama ile sonuçlandı. Vatandaşlar önlem almayan PALGAZ'a tepki gösterirken, kaçak ihbarları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 Ekim tarihinde başlayan ve önceki gün büyük patlamaya sebep olan gaz kaçakları hala sürüyor. Vatandaşlar PALGAZ'ın sorumsuzluğundan şikayetçi.

Gebze'de 18 Ekim'de başlayan gaz kaçaklarına, dağıtım şirketi PALGAZ önlem almayınca 22 Ekim'de Mevlana Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. Ev kullanılmaz hale gelirken 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaşanan felakete rağmen ilçede gaz kaçakları devam ediyor. Mevlana mahallesinde farklı noktalardan kaçak ihbarları gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise PALGAZ'ın sorumsuzluğundan şikayetçi.

"Mahallede hala koku mevcut"

Evden dışarıya çıktığında koku alarak 187'yi aradığını ifade eden Ümit Köksal, "Kayıt açtırdım. Ancak gelmediler. Koku gittikçe ağırlaştı. İtfaiyeyi aradım hemen geldiler. Doğal gaz ekipleri başka bir eve gelmişlerdi, itfaiye onları alarak getirdi ve kaçağı giderdiler. Mahallemizde hala koku mevcut. Bu mahallenin komple incelenmesi gerekiyor" dedi.

"Bir eve geliyor, yan eve bakmıyor"

Kaçak yaşanan başka bir evin sahibi Sezai Durmaz ise, "PALGAZ ile alakalı şikayetimizi dile getirdik. Benim evimde kaçak vardı gelip düzelttiler ama başka evden kaçak başladı. Mahallede bir sıkıntı var. PALGAZ'ı arıyoruz, kayıt açtırın diyorlar. Bu mahallede kayıt açtırma gibi bir lüksleri yok. Hemen gelmeleri gerekiyor. Bir kaç gün önce yaşadığımız belli. Her evden şikayet geliyor. Bir eve bakıyor, yandaki eve bakmıyor, 'Kayıt açtırın' diyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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