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Kocaeli'de Galerici Silahlı Saldırıya Uğradı

Kocaeli'de Galerici Silahlı Saldırıya Uğradı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir galerici, husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir galerici, husumetlisi olduğu şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güney Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede galericilik yapan Yavuz K., iş yerinden çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüğü esnada husumetlisi A.Ö. karşılaştı. A.Ö. tabancayla ateş ederek, Yavuz K.'yı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuz K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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