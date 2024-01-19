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Kocaeli'de Galeri Kurşunlandı, 1 Çocuk Yaralandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir galeri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanırken, bir çocuk yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir galeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanırken, 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdi İpekçi Mahallesi 1535 Sokak'ta bulunan bir galeri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken galeride bulunan bir çocuk bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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