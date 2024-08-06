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Kocaeli'de freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

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Kocaeli'de freni boşalan kamyon, park halindeki 4 araca ve ağaca çarparak kaldırıma çıktı. Kaza esnasında park halindeki otomobilden inen 2 kişi, kamyonun ve camların altından kalmaktan son anda kaçarak kurtuldular. O anlar güvenlik kamerasına yansırken dehşet anları bir vatandaş tarafından anlatıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de freni boşalan kamyon, park halindeki 4 araca ve ağaca çarparak kaldırıma çıktı. Kaza esnasında park halindeki otomobilden inen 2 kişi, kamyonun ve camların altından kalmaktan son anda kaçarak kurtuldular. O anlar güvenlik kamerasına yansırken dehşet anları bir vatandaş tarafından anlatıldı.

Olay, dün Başiskele ilçesi Sahil Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan Z.A. idaresindeki 41 UF 395 plakalı Ford marka kamyon önce kaldırıma çıkıp yön tabelasını devirdi, daha sonra karşı şeritte duran 4 otomobile çarptı. O esnada otomobillerinden inen 2 kişi, kamyonun üstlerine geldiğini görünce panikle kaçıştı. Korkunun hakimin olduğu olayda kamyon ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun ön camı tuzla buz olarak çevreye saçıldı. 2 vatandaş, kamyonun ve kırılan camlarının altında kalmakta ağaç sayesinde kurtuldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Z.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Korku anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, freni boşalan kamyonun otomobillerin üzerine çıktığı, ardından da ağaca çarparak durabildiği görüldü. Aynı zamanda görüntüde, kırmızı otomobilden inen 2 kişi kamyonun ağaca çarpması sayesinde kazadan kıl payı kurtuldukları ve panikle koştukları anlar da yer aldı.

"Ağaç büyük hasar aldı ama bütün herşeyi de önledi"

Olayı anlatan esnaf Zülküf Tanta, "Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki 2 araç ve ağaca vurarak durabildi. Kamyonun çarptığı araçların birinden inen 2 kişi kendini zor kurtarıyor. Bizde olayı duyduk, kamera görüntülerini izledik, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Kaza sadece ufak tefek yaralanmalarla sonuçlandı. Maddi hasarlı 2 araç var ve iş yerinin bir kısmında maddi hasar var. Kamyondan kaçan vatandaşlarımız, camların patlamasıyla ufak tefek sıyrıklarla kurtuldu. Çok şükür bir şey olmadı. Kimseye biir şey olmadan büyük kaza atlatıldı. Ağaç kazanın şiddetini azalttı. Ağaç hasar aldı ama her şeyi de önledi diyebilir. Ağaç olmasaydı daha farklı sonuçlar olabilirdi. Allah muhafaza etti. Araçtan inen 2 kişi ağaç sayesinde kurtuldu. Ağaç olmasaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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