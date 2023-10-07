Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan M.K'nin (59) kentte olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.