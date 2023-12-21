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Kocaeli'de FETÖ firarisi yakalandı

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Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve firari olan M.K.'nın Başiskele'de olduğunu tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, M.K.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.K., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kocaeli Yargı Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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