Kocaeli'de FETÖ Üyesi Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
Kocaeli'de 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli'de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şahsın yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa