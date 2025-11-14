Haberler

Kocaeli'de FETÖ Üyesi Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şahsın yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
