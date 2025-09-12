Haberler

Kocaeli'de FETÖ'cüleri Deşifre Eden Kişiye Saldırı: 7 Tutuklama

Kocaeli'de FETÖ faaliyetlerini deşifre eden bir kişinin silahla yaralanmasının ardından başlatılan operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Olay sonrası, ruhsatsız silahlar ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Kocaeli'de FETÖ'cüleri deşifre eden kişinin silahla vurularak yaralanması olayıyla alakalı 7 şüpheli tutuklandı.

Gölcük ilçesinde, 8 Eylül tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerini deşifre eden Süleyman Yasin A.'nın silahla yaralanmasına ilişkin Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, aynı gün saldırıda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Olayın gerçekleşmesi için işbirlikçilik yapan ve saldırıyı organize ettiği tespit edilen 6 şüpheli ise İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 adet değişik çap ve markalarda fişek, balistik yelek, 2 kılıç/pala, 1 milyon 63 bin 400 Türk Lirası, 4 bin dolar ve 3 bin 200 Euro ele geçirildi.

7 şüpheli, ifadeleri sonrasında bugün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
