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Kocaeli'de Feci Kaza: Yardıma Giden Genç Hayatını Kaybetti

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan sürücüye yardım için olay yerine giden 24 yaşındaki Görkem Öztürk, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kaza yapan sürücüye yardım etmek için olay yerine giden Görkem Öztürk'e başka bir otomobil çarptı. 24 yaşındaki Öztürk'ün feci şekilde can verdiği kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağış sebebiyle bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda çalışan 24 yaşındaki Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu. Aracın yanına gelen Görkem Öztürk'e, kazayı gören ancak yağış sebebiyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki 34 EVY 177 plakalı otomobil çarptı. Öztürk metrelerce havalanırken, otomobil ise defalarca takla attı. Meydana gelen kazada Öztürk feci şekilde can verdi, takla atan otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, Öztürk'ün çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı, otomobilin ise defalarca takla attığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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