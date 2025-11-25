Kocaeli'de Feci Kaza: Tır ve Motosiklet Çarpıştı, İki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, aracını park ederek yolun karsına geçen tır sürücüsüne çarpan motosiklet savrularak bir otomobille çarpıştı. Feci kazada tır sürücü ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sularında Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Ankara istikametine seyreden 34 EKB 140 plakalı tırın sürücüsü Zeki Salapa (65), aracını yol kenarına park ettikten sonra yola çıktı. İstanbul yönüne doğru ilerlemekte olan Hakan Baycan (19) yönetimindeki 41 AOR 903 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Salapa'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, daha sonra aynı şeritte seyreden Erhan S.'nin kullandığı 35 CLT 653 plakalı otomobile de çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü Salapa ve motosiklet sürücüsü Baycan'a olay yerinde ilk yardım uygulandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Dilovası Devlet Hastanesi'ne ve Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen iki kişi de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre trafik akışı aksadı. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından trafik yoğunluğu sona erdi ve yol normale döndü. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. - KOCAELİ