Kocaeli'de Feci Kaza: İki Otomobil ve Tır Çarpıştı, Ölü ve Yaralılar Var

D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde iki otomobil ve tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesindeki konteyner düştü. Otomobillerden biri ise adeta parçalandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Karayolda kontrollü geçişler sağlanırken, ekiplerin müdahaleleri sürüyor. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ