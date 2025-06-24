Kocaeli'de Feci Kaza: Baba Hayatını Kaybetti, Oğul Hastanede Tedavi Altında

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nail Kurban'ın kaskını, 8 yaşındaki oğluna taktığı ortaya çıktı. Nail Kurban son yolculuğuna uğurlanırken, oğlunun ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Kocayusuf Caddesi'nde meydana geldi. M.T.K. yönetimindeki 35 BMZ 32 plakalı otomobil ile Nail Kurban (48) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada baba ile oğlu M.A. (8) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Nail Kurban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu M.A.K. ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Feci kaza ile ilgili acı detay ortaya çıktı. Nail Kurban'ın kaskını, motosiklete binmeden önce oğluna taktığı öğrenildi. Nail Kurban'ın cenazesi, Şirinköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Şirinköy Mezarlığı'nda defnedildi. 8 yaşındaki oğlunun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. - KOCAELİ