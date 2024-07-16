Kocaeli'de fazla yüke dayanamayan kamyon devrildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde fazla yüke dayanamayan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde fazla yüke dayanamayan kamyon devrildi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, yükünün yan yatması neticesinde devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Kamyonetin devrilme anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ