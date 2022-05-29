Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Haberler

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Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli Yangın Gebze 3. Sayfa Haberler

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