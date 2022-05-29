Kocaeli'de fabrikada yangın - Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa