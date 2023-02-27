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Kocaeli'de fabrika yangını

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de fabrika yangını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

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